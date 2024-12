Partito ufficialmente il progetto "Sorveglianza del vicinato"

Parte ufficialmente il progetto “Sorveglianza del vicinato”, per una Bareggio più sicura grazie al contributo volontario dei cittadini.

Nei giorni scorsi sono stati installati i cartelli per il paese e ieri sera in sala consiliare c’è stata l’ultima riunione organizzativa alla presenza del vicesindaco Roberto Lonati e del comandante della Polizia Locale Riccardo Milianti.

“Ci sono già 27 volontari e questo è un ottimo punto di partenza – ha dichiarato Lonati, che ha la delega alla Sicurezza -. E’ un progetto nel quale crediamo molto e nel quale crede molto anche la Prefettura, che l’ha ritenuto idoneo. L’obiettivo è dare un occhio in più al nostro territorio, in supporto alle Forze dell’Ordine. Il paese è stato diviso in zone, ognuna con un proprio referente. Come referenti abbiamo scelto persone che nella loro vita lavorativa si sono occupati di sicurezza e che quindi sanno come muoversi. I volontari, che ringrazio per essersi messi a disposizione della comunità, non dovranno intervenire direttamente per non mettere a rischio la propria incolumità, ma limitarsi alla sorveglianza e alla segnalazione”.