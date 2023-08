Mentre fervono i preparativi per la prossima Festa da la Sucia prevista per il mese di settembre, ritorna il concorso fotografico «Boffalora tu come la vedi?», giunto quest’anno alla quinta edizione.

Partito il concorso fotografico "Boffalora tu come la vedi?"

Tema del concorso sarà «Boffalora e le sue stagioni: tempo, luoghi, persone».

Gli scatti non dovranno aver partecipato ad altri concorsi e per ogni immagine è obbligatorio indicare un titolo. Nessuna limitazione invece sul lato artistico: le foto possono essere a colori o in bianco e nero e scattate sia con la macchina fotografica che con il cellulare, a patto che siano in formato jpg in alta risoluzione.

Le modalità

Ogni partecipante potrà inviare fino a tre fotografie entro il 3 settembre, all’indirizzo e-mail boffaloratucomelavedi@gmail.com, specificando nell’oggetto «concorso fotografico 2023» e allegando la scheda di partecipazione scaricabile dal sito del comune. La proclamazione dei vincitori è prevista per il 17 settembre.