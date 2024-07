Partiti in settimana i lavori per il nuovo parco alla Roveda

Sarebbero dovuti partire verso la fine del mese e invece i lavori per la realizzazione del nuovo parco della Roveda sono stati anticipati a questa settimana. Mercoledì l’annuncio ufficiale da parte dell’Amministrazione di Sedriano, che con questo progetto punta a ricucire una zona (il quadrilatero tra via San Massimo, via per Bareggio, via Raffaello e via Michelangelo) rimasta finora scollegata dal resto del tessuto urbano della località.

Partiti i lavori per il nuovo parco alla Roveda

Nello specifico, il parco che andrà a sorgere sarà il primo sul territorio comunale ad ospitare un’area con attrezzi per il calisthenics, disciplina affine alla ginnastica praticata tramite l’utilizzo di sbarre, anelli o parallele. Particolare anche la realizzazione dei percorsi pedonali interni al parco, che andranno a riprendere i sentieri naturali creatisi spontaneamente con il passaggio dei residenti che ogni giorno raggiungono la fermata dell’autobus in via San Massimo. Cosi il sindaco Marco Re nel presentare l'avvio dei cantieri:

«Si è deciso di minimizzare il consumo di suolo e di favorirne la permeabilità».

Va letta in quest’ottica anche la scelta delle essenze arboree che verranno piantumate all’interno del parco, selezionate in funzione della loro capacità di assorbimento degli inquinanti atmosferici e di poter resistere anche con poca acqua.

Non esclusi ulteriori interventi futuri

Sul lato puramente infrastrutturale saranno invece realizzati nuovi parcheggi al servizio del parco, oltre agli annessi impianti di irrigazione e illuminazione. Tutto questo è compreso nel contributo regionale da 275mila euro ottenuto dal Comune di Sedriano per il finanziamento dell’opera.

«Con l'assestamento al bilancio di fine luglio verranno messe a disposizione risorse del Comune per dotare questo parco e il Parco dei Pittori (l'altro parco della Roveda in via Tiziano) di panchine robuste e che non necessitano di manutenzione periodica».

Come precisato infine dal primo cittadino, a lavori conclusi non si esclude che il nuovo parco possa essere oggetto di interventi futuri, in un’ottica di miglioramento sul lungo periodo: