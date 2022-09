Partiti i lavori per la pista ciclabile Magenta-Corbetta

Sono partiti in questi giorni i lavori per la realizzazione della pista ciclabile Magenta-Corbetta tanto voluta dal Comitato di cittadini delle due città.

È finalmente entrato nella fase di realizzazione concreta il progetto, fondamentale per la mobilità sostenibile delle due città. Le richieste del Comitato Pista Ciclabile Magenta-Corbetta Magenta, 12 Settembre fanno un decisivo passo avanti. I lavori sono partiti questo mese, prima e più importante notizia, ma è solo la fase più recente di un’opera su cui si lavora in modo concreto già da qualche mese.

Durante l’estate il Comitato è stato contattato prima dai tecnici del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Magenta (ingegner Luca Baccaro ed architetto Fabrizio Batacchi) e successivamente dall’Amministrazione comunale appena insediata (il Sindaco Luca del Gobbo ed il Vice Sindaco Enzo Tenti), che hanno comunicato i nuovi importanti sviluppi per questa opera tanto attesa.

Il primo passo è avvenuto ad aprile, quando è stata pubblicata la Gara di Appalto a conclusione della Conferenza dei Servizi. Il secondo passo concreto è stata l’Acquisizione delle aree interessate dal tracciato, che è avvenuta tra maggio e giugno. Contemporaneamente si è conclusa anche la gara di appalto, che è stata aggiudicata alla società “Orizzonte Verde” di Nerviano. A luglio sono avvenute tutte le necessarie verifiche, e prima delle ferie era tutto pronto per l’inizio dei lavori, che sono effettivamente partiti il 5 settembre, con una durata prevista di 90 giorni.

«Il Comitato Pista Ciclabile Magenta-Corbetta esprime la propria soddisfazione per i passaggi decisivi ottenuti dall’Amministrazione di Magenta, e chiede di proseguire i lavori con il massimo impegno e determinazione per arrivare al più presto al completamento di questa opera tanto importante per studenti, famiglie ed anziani delle nostre due città», fa sapere il presidente del Comitato Francesco Cerati.