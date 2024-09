Partiti i lavori per la Casa di comunità: sopralluogo di autorità locali e azienda ospedaliera

Alla presenza delle autorità locali e della Direzione dell’ASST Ovest Milanese, nel pomeriggio di oggi, mercoledì 25 settembre,, presso il cantiere di via Moroni, a Castano Primo ha avuto luogo ufficialmente l’avvio dei lavori per la realizzazione della nuova Casa di Comunità.

I protagonisti del pomeriggio

Presenti al sopralluogo, oltre al vicesindaco di Castano Daniele Rivolta, l'assessore ai Servizi sociali Licia Colombo, i rappresentanti dell'azienda ospedaliera dell'Ovest Milanese. Tutti attori che seguiranno da vicino l'evoluzione dei lavori. Tra loro, dunque, il direttore socio sanitario Giovanni Guizzetti, il direttore generale Francesco Laurelli e il direttore di Distretto Laura Bergamini. Presente anche il responsabile unico dei lavori, Emanuela Crespi.

Previsti servizi sanitari e socio-sanitari

Questo importante progetto rappresenta un passo fondamentale verso una sempre maggiore integrazione tra servizi sanitari e socio-sanitari del territorio. La Casa di Comunità, una volta completata, offrirà ai cittadini un punto di riferimento - unico e facilmente accessibile - per una vasta gamma di servizi, contribuendo a migliorare la qualità della vita e a promuovere una presa in carico globale del paziente.

Il punto sul Castanese

"Nel territorio della nostra azienda sono previste 9 case di comunità e 3 ospedali di comunità - ha affermato il direttore Giovanni Guizzetti - In particolare, nel Castanese sono previste due realtà. una qui a Castano mentre l'altra a Cuggiono. Dopo una fase di progettazione abbastanza lunga, siamo partiti coi lavori. Il nostro target è quello di completarli tutti entro la fine del 2025, come prescritto dalle normative legate ai finanziamenti del Pnrr".

I servizi della Casa di comunità

Tra i servizi che verranno erogati nella nuova Casa di comunità, ci saranno:

- punto unico di accesso

- servizio amministrativi, Cup e scelta revoca

- servizio assistenza domiciliare

- ambulatorio infermieristico

- infermieri famiglia e comunità

- integrazione servizi sociali

- medicina specialistica diagnostica e ambulatoriale

- continuità assistenziale

- ambulatori per collaborazione medicina medicina generale e pediatri Libera scelta

- punti prelievi

- vaccinazioni

- consultorio familiare

- servizi per presa in carico persona disabile e programmi di screening