Partiti i lavori per il nuovo centro polifunzionale a Olcella

Il progetto

Partiti i lavori per realizzare il centro polifunzionale a Olcella, frazione di Busto Garolfo: la soddisfazione del consigliere Dianese.

Sono iniziati ufficialmente i lavori di realizzazione del nuovo centro polifunzionale di Olcella, frazione di Busto Garolfo.

I lavori per il nuovo centro polifunzionale in frazione

Anche la frazione di Busto Garolfo presto avrà una struttura a disposizione dei cittadini e dedicata alla socialità.

Ad annunciarlo è stato "il consigliere di Olcella", Daniele Dianese:

"Ogni promessa è debito. Oggi è un giorno importante per Olcella, i lavori per il nuovo centro polifunzionale sono partiti. In questo modo, si offrirà alla cittadinanza uno spazio per l’incontro e la socialità oltre a nuovi servizi, riqualificando e valorizzando una zona importante della frazione, a poche centinaia di metri da tutto".

"Soddisfatto per il risultato raggiunto"

Ha poi aggiunto:

"Nel mio ruolo di consigliere comunale delegato alla realizzazione del programma amministrativo per la frazione, esprimo la soddisfazione per questo significativo risultato. Ringrazio la sindaca Susanna Biondi e l’assessore Giovanni Rigiroli, con il suo ufficio preposto, per il costante e prezioso impegno nonostante questo periodo delicato».