Sono iniziati ufficialmente i lavori di ampliamento del cimitero comunale di Arluno. Per dare importanza a questo momento, la giunta comunale si è riunita al campo santo per «posare la prima pietra» della nuova area del cimitero.

Partiti i lavori di ampliamento del cimitero

I rinnovamenti prevedono la costruzione di nuovi giardinetti, colombari e cellette, e la realizzazione di un'area destinata a cappelle di famiglia, che potranno essere costruite su richiesta.

«I lavori si sono resi necessari per soddisfare il bisogno di nuovi spazi di sepoltura, come emerso ormai in modo evidente nell'ultimo anno», ha affermato il sindaco Moreno Agolli.

I dettagli del progetto

La ristrutturazione del cimitero comprenderà anche la costruzione nella parte più vecchia del cimitero del «Giardino delle rimembranze», un’area in ciottoli con un anello in muratura, avente due aperture per l’ingresso e l’uscita dei parenti del defunto che compiranno la dispersione lasciando cadere le ceneri sulla ghiaia.

Nei lavori è incluso anche un progetto di recupero di una zona di cellette ammalorata perché risalente a inizio '900, negli scorsi mesi al centro di un aspro dibattito tra l’Amministrazione e alcuni cittadini arlunesi, che si erano trovati nella situazione di dover far riesumare i propri cari a causa della scadenza del contratto di permanenza nel cimitero di questi ultimi, e che ora potrebbero finalmente trovare una soluzione per il trasferimento dei resti dei propri cari.

Il primo cittadino ha infine fornito alcuni dettagli sui fondi investiti e sulle tempistiche dei lavori di rinnovamento del cimitero, che dovrebbero concludersi all’incirca nella primavera del 2025: «L’investimento supera gli 800mila euro e verrà completato circa in un anno».