Lunedì 4 settembre cominceranno i lavori di rifacimento dei tre attraversamenti pedonali su Corso Sempione e su via Barlocco a Legnano, a ridosso della rotatoria fra le due strade.

Partiti i lavori alla rotatoria di Corso Sempione

Gli attraversamenti pedonali in pietra, in condizioni non ottimali e di difficile manutenzione, saranno sostituiti da attraversamenti in asfalto rialzati. La durata prevista dei lavori è -condizioni meteo permettendo- di tre giorni. Per consentire lo svolgimento dei lavori la viabilità sarà modificata dalle 8.30 alle 17 su corso Sempione, dove sarà istituito il senso unico alternato regolato da movieri in prossimità della rotatoria e, su via Barlocco, che sarà chiusa all’intersezione con il Sempione e percorribile da piazza IV Novembre fino all’ingresso del parcheggio del centro commerciale.

I mezzi in uscita dal centro commerciale non potranno dirigersi verso il Sempione, ma dovranno, arrivati in cima alla rampa, girare a sinistra in direzione di piazza IV Novembre.