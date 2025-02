Partite per la Romania le biciclette solidali

La Ciclofficina sociale di Busto Garolfo ha rassettato e donato biciclette in disuso ai ragazzi bisognosi della Romania.

La Ciclofficina sociale dona biciclette ai ragazzi romeni in difficoltà

Il furgone con il carico da consegnare è partito dal civico 15 di via Magenta martedì 11 febbraio.

Nata nel 2021 su spinta dell’allora consigliere di maggioranza Aldo Dell’Acqua, questa realtà non solo fornisce un servizio gratuito di riparazione biciclette, ma si occupa anche di dare una nuova vita a tutti i velocipedi abbandonati, per lo più recuperati da discariche, dai depositi dei Comandi della Polizia Locale e da chi non li usa più, regalandoli a persone in difficoltà e ad associazioni e enti attivi nel sociale. In questo caso, i destinatari sono stati dei giovani romeni.

"L'idea è partita da una nostra amica romena conosciuta a Bicipace"

Pierangelo Colombo (nella foto di copertina), uno dei meccanici e fondatori della Ciclofficina, spiega:

"Questa iniziativa è partita circa un mese fa per idea di una nostra amica romena, Eugenia, conosciuta qualche anno fa a Bicipace - la storica manifestazione ciclistica eco-pacifista che ogni anno interessa alto Milanese, Basso Varesotto e Novarese occidentale - Dopo aver fatto per diversi anni la badante in Italia, Eugenia è tornata in Romania, dove si è confrontata con tanti ragazzi che pur avendo bisogno della bici per andare a scuola o al lavoro non se la possono permettere; in seguito ci ha fatto questa proposta. Siccome le biciclette che avevamo erano tutto sommato abbastanza in ordine, abbiamo finito di sistemarle e registrarle tutte, purtroppo però non abbiamo fatto in tempo a pulirle, dato che sabato scorso Eugenia ci ha comunicato all’ultimo che il corriere sarebbe venuto a prenderle a breve".

Tra i tanti progetti per il futuro alcuni riguardano ancora la Romania

Aggiunge Colombo:

"La Ciclofficina è fatta di persone che la portano avanti molto volentieri. Abbiamo un sacco di progetti per il futuro, alcuni dei quali riguardanti ancora la Romania".