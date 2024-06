Si sono aperte nella mattinata di oggi, domenica 2 giugno, le celebrazioni per l'anniversario della Battaglia di Magenta.

Partite le celebrazioni per la Battaglia di Magenta

Questa mattina a partire dalle 9.15 si è tenuto in piazza Formenti il ricevimento da parte dell'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Luca Del Gobbo delle autorità arrivate in città per l'occasione come la delegazione politica francese, l'assessore regionale Gianluca Comazzi e sindaci ed amministratori del territorio.

Il corteo è poi partito da via Milano attraversando via 4 giugno, piazza Liberazione e via Mazzini per raggiungere piazza Vittorio Veneto dove si è tenuta la cerimonia per la Festa della Repubblica. Una volta terminata la cerimonia, il corteo è ripartito via Mazzini, piazza Liberazione ed imboccando via Roma in direzione via Brocca per raggiungere il monumento al generale Mac Mahon e l'ossario dei Caduti.

All'ossario si tenuta successivamente la Santa messa e la cerimonia commemorativa prima che il corteo si ricomponesse per partire in direzione di Casa Giacobbe dove è terminata poi la manifestazione.

Pomeriggio la rievocazione storica

Nel pomeriggio è invece attesa a partire dalle ore 16 la Rievocazione Storica della Battaglia all'interno del parco della villa Naj Oleari. Le iniziative per la Battaglia non terminano però pomeriggio e proseguiranno come indicato dal calendario completo consultabile sul sito internet www.comune.magenta.mi.it