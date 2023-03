Partita da Abbiategrasso la Milano-Sanremo VIDEO

La Milano-Sanremo, classicissima di primavera del ciclismo ha preso il via da Abbiategrasso questa mattina, sabato 18 marzo 2023, alle 10 in punto. La partenza è stata data dal sindaco Cesare Nai.

Partita da Abbiategrasso la Milano-Sanremo

Lo start della gara da Piazza Cavour, per poi lasciare la città in direzione Pavia passando dalle campagne dell’abbiatense: Morimondo, Ozzero, Besate. A Pavia la gara rientra sul suo percorso originale, per dirigersi verso la città ligure dove arriverà nel pomeriggio dopo 294 Km di percorso. Una startlist internazionale, per una competizione che per la prima volta non parte da Milano.

La città del Leone, dopo la partenza della gara, è pronta a buttarsi nelle manifestazioni che caratterizzeranno la Fiera di San Giuseppe, tra le vie del centro, gli stand in Fiera e lo street food nel parco della Fossa.

Foto 1 di 5 Foto 2 di 5 Foto 3 di 5 Foto 4 di 5 Foto 5 di 5

E dopo la partenza un ‘concerto rotolante’

Per celebrare la partenza della Milano-Sanremo gli Angeli del Naviglio e Simone Lunghi organizzano un concerto speciale: i musicisti della Filarmonica di Abbiategrasso suoneranno su dei tandem e chi vorrà seguire il concerto dovrà pedalare per le vie della città: una festa che sarà un incrocio tra il Pifferaio Magico e una scena degli Aristogatti.

Il raduno è oggi sabato 18 marzo, subito dopo il passaggio dei ciclisti, in piazza Castello.

Per chi seguirà il concerto dalla propria bicicletta, la prima parte per le vie di Abbiategrasso vedrà il traffico automobilistico sospeso dalla Polizia Locale. Successivamente prenderà la ciclabile sull'Alzaia del Naviglio. Ciascun partecipante sarà responsabile del proprio comportamento e invitato al rispetto del codice della strada.