Partita a Magenta la bonifica dell'area adiacente a villa Naj Oleari

Sono ufficialmente partiti in settimana a Magenta i lavori di ripulitura e bonifica dell'area adiacente a villa Naj Oleari.

Area Naj Oleari, partita la bonifica

Si tratta come spiegato dal Comune, di un’area oggetto di un piano attuativo di riqualificazione, la cui proposta di variante (AST9) è stata approvata dal Consiglio Comunale lo scorso mese di marzo. L'intervento è stato commentato dall'assessore con deleghe all’Urbanistica ed Edilizia privata Simone Gelli:

«Da oggi parte un percorso virtuoso su quell'area, un'area strategica, centrale, il cui recupero rappresenta un altro importante tassello nel nostro progetto diffuso di città a conferma che la nostra Amministrazione ha una visione chiara di come intende valorizzare Magenta».

Previste cinque palazzine e nuove aree verdi

Partito nel lontano 2007 ma rimasto fermo per diversi anni, il piano di recupero dell’area Naj Oleari prevede la realizzazione di cinque palazzine con un’altezza massima di 24 metri, equivalenti a sette piani ma, aggiungono dall’Amministrazione, con una volumetria invariata rispetto alla prima convenzione, sotto le quali saranno previsti negozi di vicinato al posto della media struttura inizialmente proposta dall’operatore.

Nel progetto sono state inoltre previste nuove aree verdi, un secondo parcheggio in aggiunta al primo già preventivato per un totale di 120 posti auto e una nuova piazza che sarà in continuità con piazza Unità d’Italia. Questo oltre alla sistemazione del parco di villa Naj Oleari, con la realizzazione di gradinate a verde per consentire una maggiore fruizione del parco come sede di eventi.