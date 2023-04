Partita a Corbetta la Festa del Perdono

Corbetta arriva nella settimana più sentita in città, quella in cui ogni anno si celebra la Festa del Perdono, iniziata ieri, mercoledì 12 aprile e giunta alla sua 461esima edizione.

Partita la Festa del Perdono a Corbetta

La più antica festività corbettese è pronta quest’anno a ritornare a pieno regime dopo le edizioni a mezzo servizio del periodo Covid. Tra momenti religiosi e conviviali, la città si è vestita a festa con centinaia, fra corbettesi e non che hanno riempito le vie del centro.

Nella serata di oggi, giovedì 13 aprile, è previsto inoltre l'arrivo dell’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, in visita a Corbetta per recitare un rosario e dare anche la sua benedizione a una Festa che, spiegano da ambienti parrocchiali «lo stesso arcivescovo sente particolarmente vicina».

Primo appuntamento mercoledì 12

Il primo appuntamento è stato invece quello di mercoledì alle 21 con la solenne processione dalla chiesa prepositurale fino al santuario per l’indulgenza ed il ritorno poi in parrocchia per la benedizione con la reliquia.

Oggi le feste sono iniziate di primo mattino, dalle le bancarelle erano già pronte in tutto il centro cittadino, alle 10.30 poi la Messa ha visto la concelebrazione dei sacerdoti del Decanato presieduta dal vescovo monsignor Luca Raimondi. Per tutta la giornata c’è stata poi l’apertura straordinaria del museo del Santuario della Madonna dei Miracoli, il luogo più importante per le festività del Perdono. Il santuario, grazie alla presenza dell’associazione corbettese dei Devoti alla Madonna dei miracoli ha aperto la mattina dalle 9 alle 12 e il pomeriggio dalle 14.30 alle 18.

Soddisfatto il primo cittadino Marco Ballarini, che ha commentato: «È ripartita finalmente la Festa del Perdono con la cerimonia religiosa al nostro santuario - spiega raggiante il sindaco - Ci sono le bancarelle, c’è profumo di frittelle, il luna park. Sabato è previsto il grande evento in piazza 1 Maggio poi concerti e street food: insomma c’è profumo di Festa del Perdono».