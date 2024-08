Sono apparsi in questi giorni a Mesero i cartelli con la data d’inizio dei lavori di Cap Holding in via Monte Rosa.

Stando a quanto si legge nei pannelli informativi posti sul cancello dell’asilo Il Glicine, i cantieri partiranno alla fine del mese di agosto e dureranno fino alla fine del mese di novembre.

Partiranno a fine agosto i lavori di Cap in via Monte Rosa

Nella prima fase dell’intervento di mitigazione idraulica, indicativamente da fine agosto a fine settembre, sarà necessario chiudere al traffico l’intera via, mentre nelle fasi successive il cantiere si sposterà man mano che i lavori proseguiranno, occupando di volta in volta piccole porzioni della strada.

In questa parte finale del cantiere dunque, la strada sarà chiusa soltanto in corrispondenza dello scavo. Il tratto di strada interessato dai lavori va dall’incrocio con via Aldo Moro a quello con via Sant’Anselmo, cioè dal civico 2 al civico 34.

Come spiegato da Cap, l’intervento in programma è necessario «per garantire la gestione delle acque piovane, evitando possibili allagamenti dovuti al sovraccarico della rete fognaria». Conclusi i lavori si procederà inoltre a rifare il manto e i marciapiedi.