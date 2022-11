Partecipa alla "Giornata nazionale della colletta alimentare"

Chiunque può fare la propria parte come volontario o donando del cibo il prossimo 26 novembre in occasione della "Giornata nazionale della colletta alimentare".

"La giornata nazionale della colletta alimentare"

Il Centro di Solidarietà di Rho sostiene anche quest’anno la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare promossa dal Banco Alimentare, che si svolgerà il 26 novembre nei supermercati della zona del rhodense con la mobilitazione di centinaia di volontari.

Le parole che guidano questa proposta di condivisione dei bisogni sono state pronunciate da Papa Francesco per la VI Giornata Mondiale dei Poveri:

“Quanti poveri genera l’insensatezza della guerra! [...] Come membri della società civile, manteniamo vivo il richiamo ai valori di libertà, responsabilità, fratellanza e solidarietà. E come cristiani, ritroviamo sempre nella carità, nella fede e nella speranza il fondamento del nostro essere e del nostro agire [...] Davanti ai poveri non si fa

retorica, ma ci si rimbocca le maniche, attraverso il coinvolgimento diretto, che non può essere delegato a nessuno [...] Non è l’attivismo che salva, ma l’attenzione sincera e generosa [...] Nessuno può sentirsi esonerato dalla preoccupazione per i poveri e per la giustizia sociale.”

Come offrirsi volontario

Le parole di Papa Francesco interrogano il cuore di ciascuno di noi e ci muovono alla condivisione del bisogno dei più poveri e di ogni uomo, per condividere così il senso della vita. Chi volesse, per la Colletta Alimentare, dare la propria disponibilità presso un supermercato o richiedere informazioni può scrivere al nostro indirizzo mail

(cds.rho@gmail.com). Lasciando un recapito, sarà poi contattato.