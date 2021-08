Parte Summer Time Parabiago: l'Amministrazione si rammarica per le limitazione del Green Pass

Sabato 7 agosto 2021 inizia la rassegna Summer Time Parabiago: rammarico da parte dell’Amministrazione comunale per le limitazioni che, inevitabilmente, il Green Pass porta.

Al via la rassegna Summer Time: le parole del sindaco

Ha dichiarato il sindaco Raffaele Cucchi:

"Sabato prossimo (7 agosto 2021) inizia la rassegna Summer Time e come ogni anno, ci troveremo a vivere assieme momenti di ironia e divertimento. Per organizzare gli eventi estivi ci abbiamo messo passione e impegno, in modo da offrire, con le corrette misure di sicurezza previste del Governo per mantenere distanziamento, mo-menti di socialità dopo un anno e mezzo di isolamenti. Eventi che hanno voluto dire anche investimenti da parte dell’Amministrazione comunale per garantire occasioni culturali ed è per questo che ci permettiamo di esprimere un po’ di rammarico per le misure ulteriori pre-viste dall’ultimo DDL con l’inserimento del green pass. Se da una parte, diventa strumento di ulteriore garanzia, dall’altra limiterà molto la partecipazione della cittadinanza agli eventi pubblici ancora in corso, tra l’altro in ampio spazio all’aperto in cui tutto è stato predisposto meticolosamente rispettando ogni misura di sicurezza prevista. Quello che ci rassicura è sapere che la comunità parabiaghese ha quasi raggiunto l’80% di persone vaccinate, pertanto ci auguriamo che la partecipazione sarà comunque elevata. Vi aspettiamo!".

Il programma

Questo il programma della rassegna Summer Time 2021:

· 7 agosto FRANCO NERI - comico, cabarettista, conduttore e personaggio tv. E’ noto grazie alla sua partecipazione a “Zelig” e “Zelig circus” (dal 2003), dopo il debutto a “Drive In” (nel 1985). Le sue fonti di ispirazione sono Walter Chiari, Gino Bramieri, Alberto Sordi, Totò, Gigi Proietti ed altri capisaldi della comicità in Italia.

· 14 agosto CINZIA MARSEGLIA - Comica pugliese, grintosa e talentuosa. Durante le sue performance improvvisa, incanta e ‘strattona’ il pubblico come pochi sanno fare. Dalla città bianca al palcoscenico di Zelig: è conosciuta per lo più per il suo personaggio che l’ha lanciata nel mondo del cabaret televisivo (varie edizioni di Zelig Off), la poetessa Rita Antinori vedova Malvasia, poetessa grezza e maldestra che frequenta le feste chic e i vip conoscendo di tutto e tutti retroscena e segreti impen-sabili.

· 21 agosto DANIELE RACO - comico, attore, wrestler e drammaturgo italiano. Artista poliedrico, la sua carriera lo ha visto dividersi tra cinema, televisione, radio ed edito-ria. Nel 1995 arriva in finale al Festival Nazionale del Cabaret, da allora, inizia a col-laborare con format televisivi quali Ci vediamo su RAI UNO, Mai dire domenica, Co-medy Club e Zelig. A livello teatrale, ha fondato la Stand up comedy co. Marx bros. ed è stato autore e interprete in diversi spettacoli.

· 28 agosto MARCO BAZZONI (BAZ) – divenuto celebre per i suoi personaggi di “BAZ il lettore multimediale” ed il cantante autoriferito “Gianni Cyano”, l’artista sardo si cimenta in uno spettacolo dove “si toglie la maschera” e interpreta se stesso dall’ini-zio alla fine dello show. Marco Bazzoni si mette “a nudo” non solo per mostrarsi au-tentico e vero ma soprattutto per svelare con tanta ironia le ipocrisie di un mondo sempre più artefatto e sempre più ambiguo. Una significativa svolta alla carriera dell’artista che arriva dopo un’intensa attività di live e dopo i suoi ultimi studi sulla stand-up comedy fatti a Los Angeles, dove nell’ultimo anno si è esibito in diversi co-medy club fino ad arrivare all’esordio nel tempio mondiale della comicità, l’Hollywood Comedy Store.

Gli spettacoli inizieranno alle 21 al campo sportivo Rancilio di Villapia, sono gratuiti, ma occorre munirsi di biglietto prenotando al seguente link: https://raffaelecuc-chi.wixsite.com/laparabiagochevuoitu