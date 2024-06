L’estate vittuonese parte puntualissima: il programma di “E…state a Vittuone 2024” prende infatti il via venerdì 21 con la prima serata della “Biased Summer Fest”, organizzata al parco Lincoln dalla Croce Bianca di Sedriano-Vittuone.

Parte sabato 21 giugno la rassegna "Estate a Vittuone"

Tre serate, venerdì, sabato e domenica, dalle 19,30 alle 24, con bar, griglieria, pizzeria e banco di pesca, con tanti premi. Ogni serata avrà musica dal vivo: venerdì con la C.Over Band, sabato con gli studenti di Mirò Music School di Sedriano, domenica con il Karaoke di DerivaPop.

Venerdì 28 giugno ci sarà “Serata a Vittuone”, eventi nelle vie del centro cittadino, via Veneto, via Matteotti e via Villoresi, per l’occasione ovviamente chiuse al traffico, con il coinvolgimento di attività commerciali, di somministrazione e sportive. Sabato 29 sarà la volta della musica per Bande musicali, con i Corpi musicali di Vittuone e Pregnana Milanese: appuntamento in piazza Italia alle 21.

Apertura dei negozi nelle serate di venerdì

Le “Serate del venerdì”, per tutto il mese di luglio, vedranno l’apertura - facoltativa -, fino alle 24, degli esercizi commerciali che aderiranno all’iniziativa, organizzando serate speciali per la clientela presso i propri esercizi.

Venerdì 19 luglio nuovo appuntamento, in piazza Guido Rossa, dalle 17 alle 22, con i “Giochi del tempo passato”, che tanto successo hanno già ottenuto, tra i più piccoli di oggi e quelli… di una volta, alla Festa di Santa Croce.

Altri tre giorni di festa sono in programma da venerdì 26 a domenica 28 luglio con la “Vittuone Summer Street Food”, con cibo e bevande di strada delle migliori cucine itineranti, dolci per i piccini, spettacoli con artisti di strada, attrazioni per bambini, e poi hobbisti, artigiani e musica dal vivo fino alle 24.

Venerdì 30 agosto ci sarà una “ripresa” dell’apertura facoltativa, fino alle 24, degli esercizi commerciali, con l’ultima serata speciale estiva per la clientela.

Sempre venerdì 30 agosto, poi sabato 31 e domenica 1 settembre, con la “Summer Beer Fest”, tre serate di festa della birra e musica dal vivo, sempre fino alle 24.

Gli appuntamenti di settembre

L’inizio di settembre sarà dedicato allo sport: dal 2 all’8 settembre una settimana in cui le associazioni sportive vittuonesi potranno presentarsi, ed esibirsi, al parco Lincoln.

Sabato 7 settembre alle 21, infine, chiusura musicale con la Maxentia Big Band, che al parco Lincoln proporrà il concerto “Tra Rota e Morricone”, con brani dei due grandi della musica italiana, per il cinema e non solo.