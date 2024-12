Parte la fase due per la rigenerazione di piazza Visconti

Il cantiere per la rigenerazione di Piazza Visconti entra nella seconda fase che coinvolge il tratto finale di via Porta Ronca e avrà una durata prevista di quattro mesi. A partire da metà gennaio, verrà definito un nuovo assetto viabilistico.

Invertito il senso di marcia, svoltando da via De Amicis a via Porta Ronca

Verrà invertito il senso di marcia, svoltando da via De Amicis a via Porta Ronca: per liberare la carreggiata e consentire la nuova pavimentazione, il transito veicolare sarà deviato sull’attuale marciapiede che si trova davanti alla gelateria, previ opportuni lavori di preparazione e delimitazione. L’inversione del senso di marcia da via De Amicis a Porta Ronca sarà permanente. Su via Porta Ronca si incontreranno, all’altezza di via Volta, due sensi unici.

Via Porta Ronca percorribile dalla piazza a via Volta

Via Porta Ronca sarà percorribile dalla piazza a via Volta in una direzione e da via Cardinal Ferrari a via Volta nella direzione opposta, procedendo sempre a senso unico. Da via De Amicis sarà ancora possibile svoltare a sinistra per raggiungere il parcheggio di largo Rusconi o imboccare via Meda; si potrà svoltare a destra, imboccando via Porta Ronca fino all’incrocio con via Alessandro Volta, che si potrà raggiungere svoltando a sinistra. Saranno mantenuti i posti auto che si troveranno (cambiando il senso di marcia) a sinistra di chi procede dalla piazza a via Volta.

Nulla cambia per i parcheggi presenti da via cardinal Ferrari a via Volta

Da via Cardinal Ferrari sarà possibile svoltare in via Porta Ronca, il senso rimane invariato fino a via Volta, che si imboccherà girando a destra. Nulla cambia per i parcheggi presenti da via cardinal Ferrari a via Volta, sul lato destro. Via Crocifisso: nella prima sottofase diventa a senso unico in uscita su via Bettinetti, con accessi consentiti solo a residenti e autorizzati (come con il vecchio mercato); nella seconda sottofase verrà ripristinata la viabilità a senso unico da via Bettinetti a via Porta Ronca.

Il sindaco Andrea Orlandi: "Entriamo nel vivo di una fase complessa"

“Entriamo nel vivo di una fase complessa. Fino a oggi la viabilità non ha subito grandi stravolgimenti, ora la piazza sta assumendo l’aspetto definitivo e, mentre viene completata la Fase 1, si procede con la Fase 2 – chiarisce il Sindaco Andrea Orlandi – L’impresa sta lavorando bene, si è fermata solo per consentire gli scavi archeologici necessari a salvaguardare i reperti del passato. Confidiamo che tutto possa procedere al meglio, sempre in dialogo con residenti e commercianti. Cambierà qualche abitudine automobilistica, è vero, ma alla fine avremo una piazza più bella e una ZTL ampliata per poter garantire la vivibilità degli spazi”.