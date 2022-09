Parte il corso gratuito per Ausiliari Socio Assistenziali

Sta per partire a Rho il corso per Ausiliari Socio Assistenziali, una figura sempre più ricercata sul mondo del lavoro

Lezioni per Ausiliari Socio Assistenziali

Sono moltissime in questo momento le richieste di Operatori Socio Sanitari e Ausiliari Socio Assistenziali su tutto il territorio nazionale che arrivano all’Area Specialistica Sanità di Umana. In Lombardia e, nello specifico, nella provincia di Milano, è sempre maggiore la necessità di inserire questi professionisti in Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA), strutture socio-sanitarie private e centri diurni e domiciliari.

Anche per questo partirà a Rho martedì 4 ottobre il nuovo corso di U.Form. - società del Gruppo Umana accreditata per la formazione e l’orientamento dalla Regione Lombardia - per Ausiliari Socio Assistenziali (ASA): un percorso formativo finanziato da Umana attraverso il fondo Forma.Temp (www.formatemp.it), totalmente gratuito per i candidati selezionati. I partecipanti che supereranno l’esame finale otterranno un Attestato di qualifica professionale di Ausiliare Socio Assistenziale (ASA).

Gli obiettivi del corso

Il corso a Rho prende avvio dopo il successo delle scorse edizioni organizzate da Umana, Umana Forma e U.Form., che nei primi 9 mesi del 2022 hanno permesso di inserire nel mondo del lavoro oltre 200 Operatori Socio Sanitari (con un placement superiore al 95%). L’obiettivo del Corso ASA è formare oltre 20 Ausiliari Socio Assistenziali: figure di supporto in ambito socio-sanitario, riconosciute dalla Regione Lombardia, che esercitano le attività di promozione del benessere psicologico e relazionale, di assistenza alla salute e di cura dei bisogni primari della persona.

Il percorso formativo è strutturato in 800 ore complessive (450 ore di teoria ed esercitazioni e 350 ore di tirocinio) ed è rivolto a candidati maggiorenni con una buona conoscenza della lingua italiana, in possesso di un titolo di istruzione secondaria di primo grado (licenza media) o di un titolo di studio estero equivalente. Saranno ammessi al corso i candidati che supereranno la prova di selezione prevista.

Le iscrizioni sono ancora aperte. Per ricevere maggiori informazioni e per candidarsi al Corso ASA visitare la pagina https://www.umana.it/per-le-persone/offerte-di-lavoro/corso-di-formazione-gratuito-ausiliario-socio-assistenziale-asa/246787/ o scrivere acorsisanita@umana.it