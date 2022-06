Il parroco va in pensione e lascerà il paese

Il parroco di Canegrate don Gino Mariani si godrà la meritata pensione e andrà in Brianza.

Il parroco va in pensione e saluta

Novità in vista per don Gino Mariani, storico e amato parroco di Canegrate: per lui è arrivata l'ora della pensione e, da settembre, sarà trasferito in Brianza, sua terra di origine. Il sacerdote, 77 anni, infatti, a settembre lascerà la comunità canegratese per recarsi ad Aicurzio, paese brianzolo dove si godrà la meritata pensione. L'annuncio è stato dato ieri, domenica 12 giugno 2022, durante le varie sante Messe che si sono celebrate in paese. Al suo posto arriverà un nuovo prete che guiderà i fedeli canegratesi.

Cambia anche il sindaco

Tempo di cambiamenti in paese: a breve, quindi, don Gino saluterà la comunità; altro cambiamento è quello che ha riguardato il sindaco: lunedì 13 giugno 2022, gli elettori hanno scelto Matteo Modica (vicesindaco e assessore al Bilancio e allo Sport uscente) come loro nuovo sindaco.