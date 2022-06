Parrocchia Santa Teresa in festa per l'ordinazione di don Matteo Bienati

Parrocchia Santa Teresa del Bambin Gesù di Legnano in festa per l'ordinazione del legnanese Matteo Bienati, 30 anni, ingegnere chimico, tra i diaconi della Diocesi ambrosiana che oggi, sabato 11 giugno 2022, saranno ordinati sacerdoti dall’arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini.

Parrocchia Santa Teresa in festa per don Matteo

Ben 22 i nuovi don che riceveranno l’ordinazione. Alla solenne celebrazione, che si terrà nel Duomo meneghino con inizio alle 9, parteciperanno, oltre ai famigliari, gli amici e i fedeli delle loro parrocchie di origine, coloro che li hanno visti crescere o li hanno conosciuti durante gli studi e le prime esperienze pastorali. Al termine della Messa, dopo due anni in cui questo non è stato possibile a causa della pandemia, un momento di festa sul sagrato della cattedrale.

E in festa è appunto la parrocchia nella quale don Matteo è cresciuto e dove è maturata la sua vocazione. Intenso il programma delle iniziative di questo fine settimana speciale. Nella serata di oggi, sabato, l'appuntamento è all’oratorio Santa Teresa, alle 21, per lo spettacolo "A star is born" e la festa con don Matteo. Domani, domenica, alle 10.30, in oratorio, il novello sacerdote celebrerà la propria prima Messa. Alle 12.30 si terrà il pranzo comunitario, riservato a quanti si saranno prenotati per tempo; alle 18.30 sono previsti i Vespri in chiesa con benedizione eucaristica. Per la festa di don Matteo è stata realizzata anche una maglietta, sulla quale è riportato un versetto del Libro dei salmi ("La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza") e che potrà essere acquistata fino a esaurimento.

Ancora non è stata annunciata la sua destinazione

Per conoscere in quale parrocchia don Matteo sarà chiamato a svolgere il ministero, bisognerà aspettare giovedì 23 giugno: quel giorno, nel Duomo di Milano, l’arcivescovo Delpini comunicherà le destinazioni dei nuovi sacerdoti.

Per domenica 26 giugno, intanto, sono in programma altri festeggiamenti per il novello sacerdote legnanese: questa volta a Nova Milanese, dove Matteo ha svolto il servizio da seminarista nella comunità pastorale San Grato.