Parco di via Modigliani, il Comune e i giovani hanno «messo a terra» il nuovo regolamento

«Si è discusso dei risultati dell’indagine con i ragazzi e le ragazze durante incontri con il Consiglio junior (11-13 anni), con le classi quinte della primaria, le classi terze della scuola media e poi in un focus group con la cittadinanza – ha spiegato la vicesindaco Nicoletta Saveri – Durante questi incontri si è parlato delle nuove regole che disciplineranno la fruizione dell’area di via Modigliani. Normalmente le regole di buon utilizzo di uno spazio pubblico sono imposte e non si sentono come proprie. In questo modo si è voluto ascoltare il punto di vista di chi il parco lo frequenta, per fare emergere non solo cosa non si può fare ma anche cosa si può fare, e creare quindi un senso di responsabilità. Con i ragazzi abbiamo creato un regolamento, otto comportamenti da rispettare per frequentare al meglio il parco. Se in prima persona contribuisco alla stesura di una regola, sarò più portato a rispettarla perché l’ho condivisa».