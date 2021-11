Parco Castello, via alla piantumazione di nuovi alberi

Verde pubblico

A Legnano arrivano 30 viburni, 30 ciliegi a grappoli, dieci querce e cinque tigli per sostituire le piante colpite dal tarlo asiatico e abbattute nelle scorse settimane.

Parco Castello, è cominciata nella mattinata di oggi, martedì 23 novembre 2021, la piantumazione di 75 essenze.

Parco Castello, nuove piante dopo gli abbattimenti dovuti al tarlo asiatico

L'operazione segue gli abbattimenti cominciati il 2 novembre scorso per eliminare l’ultimo focolaio sul territorio del tarlo asiatico. L’Ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste (Ersaf) ha provveduto ad abbattere, in queste settimane, circa un centinaio fra alberi e arbusti concentrati in prevalenza nella zona del laghetto e ha concordato con il Comune di Legnano e il Parco dei Mulini il ripristino delle essenze. La prima tranche delle piantumazioni riguarda 30 viburni, 30 ciliegi a grappoli, dieci querce e cinque tigli. La piantumazione interesserà diverse aree del parco. Ersaf, nei prossimi mesi, provvederà a fornire altri alberi.