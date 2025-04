Parco Castello, sarà una gara a individuare il nuovo gestore del chiosco

Il nuovo gestore del chiosco del Parco Castello di Legnano sarà individuato attraverso una procedura di evidenza pubblica.

In arrivo la gara per scegliere il nuovo gestore del chiosco

Lo ha deliberato la Giunta comunale con un atto di indirizzo per l’affidamento in locazione della struttura e del servizio. La locazione avrà una durata di sei anni con clausola di rinnovo automatico per altri sei. Tra gli oneri a carico del locatario l’obbligo di apertura per almeno sei giorni la settimana (compresi sabato e domenica) e per almeno 40 ore settimanali nella stagione estiva e 20 ore in quella invernale.

La società che l'aveva in concessione lo ha chiuso a inizio anno

Il chiosco nel parco ha terminato la sua attività all’inizio dell’anno a seguito di cessazione della società che aveva in concessione il bene per liquidazione.