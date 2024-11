Parchi pubblici e giardini scolastici, presto piantumati 320 nuovi alberi.

Nel 2025 saranno piantumati altri 300 alberi

Prenderà il via con la stagione autunnale il nuovo progetto di piantumazione studiato dall’Amministrazione comunale. «Nei mesi scorsi si sono dovuti abbattere numerosi alberi, ora viene il momento delle piantumazioni - afferma l’assessore al verde Valentina Giro - E’ stata data la priorità ai parchi pubblici più frequentati, come il parco Europa dove avremo la posa di una sessantina di esemplari. Otto giardini scolastici saranno arricchiti di nuove specie per dare più ombra ai bambini e rendere più fruibili le aree esterne nella bella stagione. Ma il lavoro non finisce qui: stiamo finalizzando un nuovo progetto, che vedrà la luce nel 2025 per altri 300 alberi da dedicare ai filari stradali, sia per il ripristino degli alberi mancanti, come in via De Gasperi, che per la creazione di nuove alberature lungo le vie cittadine. Il verde è un elemento prezioso per il benessere di tutti e per la mitigazione dei cambiamenti climatici». Nei mesi scorsi si è avviata una campagna di abbattimento per eliminare gli alberi morti dal 2022 o malati e a rischio crollo.

Piantumazioni anche nei parcheggi spugna già conclusi di via Cornaggia, Nenni, Moscova e Moro

Tutti i 435 abbattimenti, in fase di ultimazione, sono accompagnati da dettagliate relazioni degli agronomi che motivano la decisione relativa a ogni singolo esemplare. «Oltre al lavoro dell’Amministrazione comunale - prosgeue l’assessore - continuano anche le attività di forestazione con le associazioni del territorio, come Selva Urbana e Bosco Gentile. Il prossimo appuntamento con Selva Urbana è per l’8 novembre, quando saranno messi a dimora un centinaio di alberi. Anche i progetti Spugna, con la riqualificazione in corso di undici parcheggi della città, portano con sé nuove alberature. Nei prossimi mesi saranno piantumate nei parcheggi già conclusi di via Cornaggia, Nenni, Moscova e Moro, alcune decine di alberi».

"Le manutenzioni sono fondamentali e, a volte, portano a scoprire la necessità di abbattere gli alberi"

Non solo piantumazioni, sempre in tema di alberi il Comune, attraverso l’assessore Giro lancia un appello anche a tutti i cittadini. «Il Comune deve garantire la sicurezza di tutti i passanti: in questo senso, un appello è rivolto ai privati visto che ci sono piante collocate in suolo privato che possono cadere su suolo pubblico, come avvenuto di recente in via Ghisolfa, per fortuna senza che nessuno rimanesse ferito. Le manutenzioni sono fondamentali e, a volte, portano a scoprire la necessità di abbattere. Alcuni alberi dovranno essere abbattuti proprio in questi giorni: uno in piazza Visconti dietro la chiesa di San Vittore, uno in piazza Libertà, due su corso Europa tra largo Mazzini e di via Dante, dove l’incendio di un autobus qualche anno fa ha compromesso in modo irrimediabile la salute degli alberi».