Parchi delle Groane e Pineta: stanziati fondi per maggiori controlli

Il progetto

Il progetto finanziato da Regione Lombardia prevede pattugliamenti anche di notte e nel weekend.

Regione Lombardia ha deciso di aumentare i controlli all'interno e all'esterno del Parco delle Groane e del Parco Pineta nei territori di Milano, Monza, Varese e Como.

Controlli anche di notte e nei giorni festivi

Lo stabilisce una delibera che ha rinnovato i progetti che prevedono il presidio coordinato e congiunto tra le Polizie locali e Forze dell'ordine non solo di giorno ma anche durante la sera, la notte e nei festivi.

Il provvedimento è stato approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale. Stanziati complessivamente 130.000 euro (100.000 per Parco Groane e 30.000 per Parco Pineta) da destinare al lavoro straordinario degli agenti di Polizia locale da giugno a novembre 2022. L'obiettivo dei progetti del Parco delle Groane e Parco Pineta è quello di combattere il traffico e lo spaccio di stupefacenti. E soccorrere e assistere le persone in situazione di tossicodipendenza, per avviarle verso un percorso di recupero. Infine, restituire le aree del Parco alla sicura fruizione dei cittadini.