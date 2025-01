Parchi, campi sportivi e aree gioco: la Giunta Orlandi stanzia 700mila euro

Valorizzare e aumentare la fruibilità delle aree verdi comunali. Con questo obiettivo la Giunta guidata dal sindaco di Rho Andrea Orlandi ha deliberato nei giorni scorsi la spesa di 700mila euro per effettuare interventi nei campi sportivi e nelle aree gioco della città.

Un pacchetto consistente che comprende diversi interventi

«Come lo scorso anno, variamo un pacchetto consistente che comprende diversi interventi per offrire ai cittadini spazi ordinati e manutenuti – spiega l’assessore all’Ambiente Valentina Giro – I nuovi filari alberati si innestano nel progetto di forestazione urbana per mitigare le condizioni climatiche mutate che tutti ci troviamo ad affrontare. Intanto proseguono le piantumazioni e vengono curate le aree verdi dei parcheggi Spugna nelle vie Zara, Nenni, Moscova e Cornaggia».

Con 300mila euro si garantirà la riqualificazione di alcuni parchi pubblici

Con 300mila euro si garantirà la riqualificazione di alcuni parchi pubblici. In via Dei Ronchi, come richiesto da tempo dai cittadini residenti a San Pietro, verranno demolite le vecchie sedute e si collocheranno le nuove panchine in alluminio, verrà aggiungo un nuovo gioco per bambini a quelli già esistenti. Al Parco Pomé e a Mazzo verrà ripristinato il manto erboso, danneggiato dall’usura del tempo, in particolare nei pressi delle aree gioco. «Per quanto riguarda l’arredo urbano - prosegue l’assessore Giro - 200mila euro serviranno a riqualificare i due campi da basket presenti nei parchi Labriola e Pirandello, dove verranno integrate le righe del campo anche per il nuovo sport pickleball che unisce tennis e padel, e i diversi campi da calcio, con nuovi pali e reti. Nel pacchetto sono previste varie manutenzioni su aree verdi del territorio, con acquisto arredi e giochi, come in via Aldo Moro, riparazione di vedovelle, manutenzioni straordinarie e sistemazione aree cani».

200mila euro saranno, invece, usati per Il progetto «filari alberati»

Gli ultimi 200mila euro saranno, invece, usati per Il progetto «filari alberati». «Per metà il finanziamento servirà a creare nuovi filari, per metà a integrare quelli esistenti - conclude l’assessore Valentina Giro - Nasceranno filari stradali in ambito urbano e verranno saturati gli spazi vuoti in alcuni filari storici, conseguenza dell’eliminazione di alberi morti a causa della siccità e per gli effetti dei cambiamenti climatici in atto, oltre che a causa di incidenti stradali o di eventi meteorologici estremi. Alcune piante erano inoltre risultate a rischio crollo durante la verifica di stabilità eseguita da agronomi professionisti ed erano state ugualmente abbattute».