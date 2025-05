Parcheggi Spugna: al via il cantiere Bersaglio-Redipuglia

Prende il via a Rho il cantiere SPUGNA dell’area di sosta Bersaglio-Redipuglia, uno degli undici previsti dal progetto finanziato con fondi PNRR. E’ coordinato da Città Metropolitana e affidato per l’esecuzione al Gruppo CAP. Si tratta dell’area più vasta in termini di metri quadrati tra quelle previste e coinvolge numerosi stalli. I lavori prenderanno il via mercoledì 13 maggio con l’apertura di due cantieri paralleli sulle aree di via Redipuglia e via Bersaglio.

Via Redipuglia

Dal 13 maggio la via sarà chiusa nel tratto finale verso corso Europa per circa 4 settimane per lavorazioni propedeutiche ai sistemi di drenaggio dell’area di parcheggio adiacente. Sarà istituito il senso unico di marcia da via Cairoli in direzione di Corso Europa. Il flusso veicolare sarà temporaneamente deviato verso l’uscita di via Ratti, da cui sarà possibile entrare per l'uso del parcheggio. Grazie all’istituzione del senso unico, lungo tutta la via verranno ricavati circa settanta stalli gratuiti per garantire la sosta in fase di cantiere. Dal 7 giugno il tratto finale di via Redipuglia verrà riaperto e il senso unico porterà anche su Corso Europa. A quel punto inizieranno i lavori nell’area di parcheggio, che dureranno fino ai primi di settembre.

Via Bersaglio

Dal 13 maggio sarà chiusa l’area di sosta di via Bersaglio per la riqualificazione complessiva. La riapertura è prevista per la metà di settembre. Il parcheggio fronte Corso Europa rimarrà accessibile così come la viabilità di accesso al cimitero dove sono collocati i fioristi. Conclusa questa prima fase di lavori, si proseguirà con le altre aree di sosta al momento escluse dalle lavorazioni.

Il Comune fornirà aggiornamenti sulle diverse fasi, in base all’andamento dei lavori che dipende anche dalle condizioni meteo.