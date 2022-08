Parcheggi rosa: in arrivo i primi nove

Parcheggi rosa, riservati alle donne in gravidanza e a tutti i genitori che viaggiano in auto con figli al di sotto dei 2 anni, saranno presto realizzati a Rescaldina.

Parcheggi rosa a Rescaldina

A dare il via libera ai lavori per la creazione dei nuovi stalli di sosta (nove) è un’ordinanza firmata lunedì dal comandante della Polizia Locale Alessandra Dall’Orto, facendo seguito alla delibera di Giunta di fine luglio con la quale venivano individuate le zone e il numero di posteggi rosa da realizzare, dando mandato agli uffici per tutti gli atti necessari. I nuovi parcheggi rosa verranno realizzati in corrispondenza di scuole e punti di interesse del paese: ce ne saranno due in via Gramsci nell’area di sosta antistante la scuola dell’infanzia Ferrario, uno in via Battisti nelle vicinanze della scuola primaria Dante Alighieri e della biblioteca comunale, uno in via Matteotti nella zona della scuola dell’infanzia Don Pozzi e dell’Ufficio Servizi alla Persona, uno in piazza Chiesa dove c’è il palazzo municipale, uno in via Asilo nelle vicinanze della scuola primaria Alessandro Manzoni e della sezione distaccata di Rescalda della scuola dell’infanzia Ferrario, uno via Pineta nella zona della farmacia comunale e due in via Piave, vicino all’asilo nido Karol Wojtyla. Chi occuperà gli stalli rosa senza averne diritto rischia una sanzione compresa tra 165 e 660 euro, se a parcheggiare indebitamente su uno degli spazi riservati alle donne in gravidanza e a tutti i genitori che viaggiano in auto con figli al di sotto dei 2 anni sarà un ciclomotore la multa andrà invece da 80 a 328 euro.