Parabiago Run, lo spettacolo dei 500 podisti

In 500

Finalmente dopo due anni di stop torna la gara cittadina dei parabiaghesi, giunta alla 10° edizione, che si è svolta con quasi 500 partecipanti tra amatori competitivi tesserati per gli enti di promozione sportiva e semplici podisti della domenica.

Parabiago Run

Vista la mite giornata autunnale anche qualche famiglia con bimbi al seguito ha deciso di presentarsi ai nastri di partenza per quella che è oramai un classico, purtroppo rimandato da primavera 2020 all’autunno 2022 a causa della ben nota pandemia. Per la cronaca agonistica, al termine dei 10 km di percorso tra parco del roccolo e strade cittadine, ne esce vincitore YANICK WAMBO KAMDEM della Atletica Valle Brembana con il tempo di 34’31”, seguito da Alessio Sposato della U.S. Nervianese in 35’13” e Davide Vitali della Polisportiva Sant’Adele in 35’19”. Al femminile, vittoria per l’atleta di “quasi” casa Lorena Lago portacolori della U.S. Nervianese in 40’07”, seguita da Stefania Magnoni per i Runners Legnano in 42’32”e Maria Cecilia d’Andrea della Pro Patria Busto in 43’16”.

Volontari al lavoro

Betti’s Grup anche quest’anno ha “schierato” i numerosi volontari necessari per garantire tutti i servizi, dalle iscrizioni alla distribuzione dei sacchetti ristoro, all’assistenza sul percorso e alla logistica. Una macchina organizzativa che lavora da oramai 10 anni cercando di regalare una bella mattina di sport ai parabiaghesi e a tutti gli atleti che onorano la manifestazione con la loro partecipazione. Betti’s grup desidera ringraziare tutti gli sponsor che anche quest’anno hanno contribuito all’iniziativa, il Comune di Parabiago e la Croce Rossa.