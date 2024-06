Parabiago pronta ad inaugurare la biblioteca civica temporanea

Mercoledì 5 luglio negli spazi di Villa Corvini, a Parabiago, l’Amministrazione comunale inaugura la stagione estiva straordinaria della Biblioteca di via Brisa con il taglio del nastro della Temporary Civic Library.

La biblioteca si trasferisce in Villa Corvini in attesa della fine dei lavori

La Biblioteca Civica vivrà questa estate un momento di restyling di spazi e servizi culturali rivolti alla cittadinanza e, per necessità logistiche, si sposterà temporaneamente presso Villa Corvini inaugurando, il 5 luglio prossimo alle ore 20:30, una stagione estiva straordinaria. Nel mese di maggio, infatti, sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria presso l’edificio di via Brisa che restituiranno alla città ambienti rinnovati e riqualificati in cui leggere, studiare e documentarsi.

C'è anche il cambio gestionale

Non solo, ma a partire dal 5 luglio prossimo, i servizi culturali saranno gestiti da Fondazione Per Leggere che darà una ventata di novità e opportunità di corsi, accesso libero a circa un milione tra libri, prodotti audiovisivi ed elettronici, oltre a una biblioteca digitale a tutti gli iscritti.

I protagonisti del taglio del nastro

Pertanto, l’Amministrazione comunale invita la cittadinanza a partecipare alla festa di inaugurazione ufficiale del 5 luglio 2024 alle ore 20:30 presso la Sala Verde di Villa Corvini. Interverranno il sindaco della Città di Parabiago, Raffaele Cucchi; il presidente di Fondazione Per Leggere, Marcello Angelo Mazzoleni e l’assessore alla Cultura, Barbara Benedettelli. Al termine, avrà seguito l’ultimo appuntamento di Dialogando 2024 con ospite il giornalista e conduttore televisivo, Paolo del Bebbio.