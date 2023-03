Parabiago piange Pasquale Banfi, colonna degli Amici del pedale

Parabiago piange la scomparsa di Pasquale Banfi (detto "Angelino"), presidente degli Amici del Pedale e membro dello staff del Parabiago calcio.

Una figura di spicco nello sport a livello locale

Classe 1929, Pasquale Banfi viene ricordato per il suo impegno in ambito sportivo. Un personaggio di spicco nel mondo del calcio e del ciclismo parabiaghese. E' venuto a mancare nella giornata di oggi, martedì 7 marzo 2023, all'età di 93 anni. Banfi ha fatto parte per oltre 50 anni dello staff del Calcio Parabiago ricoprendo per questi dieci lustri anche il ruolo di segnalinee; riconoscimento che anche l'amministrazione di Parabiago gli ha voluto pubblicamente attribuire durante una cerimonia svoltasi allo stadio Libero Ferrario.

Il ricordo degli Amici del pedale

Il presidente degli Amici del Pedale di Parabiago Antonio Patanè ha voluto inoltre ricordare le doti umane e di attaccamento alla società di cui per quasi 40 anni Pasquale ha fatto parte.

"Pasquale ha ricoperto l'incarico di Presidente della stessa per un breve periodo per poi svolgere l'incarico per cui Pasquale molto ambiva essere il Segretario e nello stesso tempo autista dell'ammiraglia con la quale fino a quando la salute glielo ha permesso accompagnava i ciclisti alle varie manifestazioni. Non vedeva l'ora che arrivasse l'ultima domenica di settembre per poter contribuire ad organizzare la "SUA Fiaccolata di S. Michele" alla quale per quasi 30 anni ha partecipato anche in qualità di componente della staffetta ciclistica".

Uno dei tanti riconoscimenti attribuiti allo stesso Banfi da parte dell'Amministrazione comunale

L'ingresso nella chiesetta di San Michelle in occasione dell'ultima fiaccolata a cui era intervenuto