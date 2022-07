Parabiago piange Felice Macchi, anima della cooperativa La Ruota

Lutto a Parabiago: si è spento nei giorni scorsi Felice Macchi, anima della cooperativa La Ruota e storico volontario della città.

Addio a una figura chiave della Ruota: Felice Macchi

Sentiti i familiari, in particolare la figlia Paola, per tracciare un ricordo di Felice Macchi, anima della cooperativa La Ruota, l'indicazione è stata quella di riprendere le parole usate nei giorni scorsi proprio dalla realtà a cui ha dedicato una buona fetta della sua esistenza, la quale ha espresso un forte cordoglio a seguito della scomparsa avvenuta nei giorni scorsi all'età di 86 anni. Tutto questo serve a inquadrare bene lo stato d'animo e il senso di gratitudine nei confronti di un uomo che per la città ha fatto tanto. Tra le tante azioni messe in campo, Felice ha dato un contributo decisivo alla cooperativa che si occupa di ragazzi disabili istituendone il quartier generale.

"Felice ha creduto in noi, con lui abbiamo costruito un progetto bellissimo e unico"

Così lo ha ricordato la realtà per cui si è sempre battuto:

"Desideriamo unirci al cordoglio per la scomparsa di Felice Macchi, che è stato - e rimane - una figura importante per la nostra cooperativa. Ha creduto in noi e ci ha permesso di costruire un progetto bellissimo che è divenuto sul territorio un servizio rinomato per piccoli con disabilità, in particolare bambini autistici. La sua presenza sarà sempre nei nostri cuori. Fai buon viaggio Felice"

I funerali a Villastanza

Le esequie dello storico volontario parabiaghese si sono svolte sabato nella chiesa di Villastanza. Lo stesso ha collaborato per diversi anni con la cooperativa Cofol. fondata da don Giuseppe Beretta.