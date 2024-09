Parabiago ha inaugurato il Monumento ai martiri delle Foibe

Parabiago ha il suo Monumento ai martiri delle Foibe. Il taglio del nastro è avvenuto nella giornata di sabato alla presenza del sottosegretario all’Istruzione onorevole Paola Frassinetti, l'onorevole Riccardo De Corato, il Consigliere Regionale Chiara Valcepina e alcuni componenti di Giunta e Consiglio comunale.

Il monumento si trova ora nel Piazzale Martiri delle Foibe, dopo l'installazione che ha visto all'opera l’Amministrazione Comunale. Quella di sabato è stata anche un'occasione per installare le panchine che sono state generosamente finanziate e realizzate dal gruppo CALL S.R.L su proposta del Consigliere Comunale di Fratelli d’Italia Giuliano Polito e di 12 associazioni (A.C. “AsseFocale”, A.C. “El Bigatt”, A.C. “Noi sintem Moldova”, A.C. “Parabiago Medievale”, Associazione Nazionale Bersaglieri, Associazione Nazionale Carabinieri, ANVGD, ASI, Centro Studi “Pino Rauti”, Coldiretti, Comitato 10 Febbraio e Fare Verde).

Il Sottosegretario all’Istruzione On. Paola Frassinetti ha dichiarato:

L’On. Riccardo De Corato ha aggiunto:

Il Consigliere Regionale Chiara Valcepina:

“Ringrazio il Comune di Parabiago per aver avuto la sensibilità di ricordare con segni tangibili una tragedia immane come quella delle foibe, per troppo tempo ignorata”.

Il Consigliere Comunale al Consiglio comunale del Comune di Parabiago e Dirigente Provinciale di Fratelli d’Italia Giuliano Polito ha concluso:

“Siamo felici di avere raggiunto questo risultato tanto importante per onorare al meglio il ricordo dei 350.000 esuli giuliano dalmati e dei 30.000 martiri delle foibe, costretti all’esilio e alla morte dalla pulizia etnica sistematica della dittatura comunista jugoslava del Maresciallo Josip “Tito” Broz. Desideriamo ringraziare il Sindaco Raffaele Cucchi per avere disposto l’installazione del nuovo Monumento e per avere fatto propria la nostra proposta di ritinteggiare le panchine con i tre colori della bandiera nazionale, le Associazioni e i relativi Presidenti per avere dimostrato tutta la loro sensibilità nei confronti di un tema tanto importante per tutti noi e per avere sottoscritto fin da subito la nostra proposta e, infine, il gruppo CALL S.R.L. e il presidente Federico Zerbetto per essere stato al nostro fianco anche questa volta.”