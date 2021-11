Papa Francesco saluta in diretta i ragazzi degli oratori

CANEGRATE-SAN GIORGIO SU LEGNANO

Grande emozione per i ragazzi che si trovava in Piazza san Pietro per l'Angelus

Papa Francesco ha salutato i ragazzi degli oratori di Canegrate e San Giorgio su Legnano durante l'Angelus.

Papa Francesco e il saluto agli oratoriani

Un'esperienza unica per i ragazzi degli oratori di Canegrate e di San Giorgio: loro ad aver ricevuto il saluto di Papa Francesco durante l’Angelus di domenica. I ragazzi di prima e seconda superiore, accompagnati da don Nicola Petrone, suor Micaela e suor Lucy, e gli educatori responsabile catechisti, si sono diretti a Roma per il viaggio della Professione di fede: "E’ un pellegrinaggio importante per i ragazzi - ricorda don Nicola, coadiutore in paese - Hanno così modo di conoscere e vedere le radici della fede cristiana e del loro credo. Inoltre, hanno avuto modo di professare nel luogo più significativo, la Basilica di San Pietro, il proprio credo e la fede che stanno coltivando".

Un’esperienza molto importante per ogni ragazzo e che quest’anno ha coinvolto oltre70 ragazzi.

In piazza per il Pontefice

Un’esperienza che è stata arricchita in modo speciale proprio da Papa Francesco, che durante il suo intervento ha salutato i ragazzi dei due oratori, in piazza per il Pontefice. "Avevamo scritto a Papa Francesco che saremo stati presenti durante l’Angelus, e lui ci ha salutati - commenta il sacerdote - L’emozione è stata enorme: essere lì a incontrarlo e sentire le sue parole è qualcosa di grande da descrivere. Sentire, da parte mia, il successore di Pietro salutarci con il suo affetto sincero, che lo caratterizza come papa, è stato tanto. Poi per i ragazzi ancora di più, erano felicissimi, hanno esultato e hanno fatto sentire la loro voce fino alla finestra del Papa".

Le foto: