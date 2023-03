Papa Francesco chiama, le parrocchie rispondono

Più di 2mila persone di Rho hanno passato una giornata tra Città del Vaticano e a Roma per assistere ad un'udienza con Sua Santità Papa Francesco.



Grande emozione

Le parrocchie di San Giovanni e Passirana si sono trovate in stazione prestissimo: il primo treno (dei quattro) è partito poco dopo le 5 di questa mattina, sabato 25 marzo 2023. Direzione: Stazione San Pietro.

L'appuntamento in Sala Nervi

L'udienza speciale con il Santo Padre era prevista per le 12: tutte le sedute della Sala Nervi erano occupate dai rhodensi. Per ragioni tecniche, però, il discorso del Papa è stata anticipato di un'ora. Un discorso dai concetti semplici ma significativi, parole importanti di comunità e aiuto verso il prossimo, ma anche consigli su come allontanarsi dal pettegolezzo e dal "chiacchiericcio", come lo ha chiamato Sua Santità.

