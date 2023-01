Papa Francesco chiama don Michele Di Tolve, «Vieni a trovarmi a Roma insieme ai tuoi ragazzi»

Una udienza speciale con Papa Francesco. Una occasione unica per i fedeli delle parrocchie di San Giovanni e di Passirana di Rho che il 25 marzo, con un treno speciale che partirà dalla stazione di Rho raggiungeranno piazza San Pietro per un incontro riservato con Papa Francesco.

Un invito nato da una telefonata fatta dal Papa nel mese di agosto

Un incontro nato da una telefonata che il pontefice ha fatto quest’estate a monsignor Michele Di Tolve, parroco delle due parrocchie rhodensi e amico del Santo Padre.

«Ero in campeggio con i ragazzi quando ho ricevuto la telefonata di Papa Francesco - racconta don Michele - In sottofondo, le urla dei ragazzi e la richiesta di Papa Bergolio: “Che grida di gioia, organizzati e vieni a trovarmi con loro e con i tuoi parrocchiani”. E’ partito tutto da quella telefonata. Allora ci siamo organizzati e il 25 marzo lo incontreremo in Vaticano».

Tutte i parrocchiani e le associazioni di San Giovanni e Passirana parteciperanno all'incontro

Un incontro al quale parteciperanno tutte le realtà delle due parrocchie, dai gruppi della catechesi a quello sportivi, dal corpo bandistico Santa Cecilia di Passirana alle scuole della parrocchia.

«Oltre alle persone che abitano nelle due parrocchie potranno partecipare all’incontro con il Santo Padre anche coloro che pur non abitando nel territorio delle nostre parrocchie, vivono delle esperienze nelle nostre parrocchie - spiega monsignor Michele - Ma non solo è evidente che se ci sono persone legate alla famiglia o parenti stretti (nonni), potranno partecipare anche loro all’incontro».

Un treno speciale partirà dalla stazione di Rho e arriverà direttamente in San Pietro

Per quanto riguarda le informazioni «tecniche» come detto i fedeli viaggeranno su un treno speciale, un Frecciarossa di Trenitalia che partirà dalla stazione di Rho. Il contratto con Trenitalia prevede che i bambini da 0 a 3 anni non pagheranno. Gli adulti pagheranno 100 euro, per il solo viaggio andata e ritorno. I bambini nati tra il 2018 e fino al 2012, pagheranno invece 90 euro. Le iscrizioni, che potranno essere effettuate nelle segreterie dei due oratori oppure via internet attraverso forms.gle/dg9bzVHtc8WTmQh2A chiuderanno il 19 febbraio. Per ogni partecipante è necessario portare, all’atto dell’iscrizione la fotocopia della carta d’identità.