Panettone d’oro ai Volontari Ambientalisti del Gav

Panettone d'Oro 2025: premio alla Virtù Civica per il Gruppo Ambientalisti Volontari di Arese

Importante riconoscimento alle associazioni che si distinguono per il loro impegno nella promozione dell'aggregazione

Si è svolta nei giorni scorsi aò Teatro Franco Parenti di Milano la cerimonia di premiazione della XXV edizione del Premio alla Virtù Civica – Panettone d'Oro. L’evento, che ha visto la partecipazione di centinaia di cittadini, numerosi sindaci di Città Metropolitana e altre autorità, valorizza le persone e le associazioni che si distinguono per il loro impegno nella promozione dell'aggregazione, dell'integrazione sociale, della tutela ambientale e della valorizzazione del territorio.

Da cinque anni, il GAV opera volontariamente per la pulizia del territorio

Il premio, istituito a metà degli anni '90 dal Coordinamento Comitati Milanesi, gode del patrocinio della Città Metropolitana e del Comune di Milano, oltre al sostegno di aziende e organizzazioni che ne condividono i valori. Tra i premiati di questa edizione figura anche l'associazione aresina Gruppo Ambientalisti Volontari (GAV), guidata da Gabriella Moretti. Da cinque anni, il GAV opera volontariamente per la pulizia del territorio, con particolare attenzione alle aree periferiche spesso soggette all'abbandono di rifiuti.

"Tutto ciò è stato reso possibile dal costante impegno di molte persone che dedicano tempo ed energie"

Il Sindaco Luca Nuvoli ha espresso il suo apprezzamento per il riconoscimento ricevuto dall'associazione, sottolineando l'importanza del volontariato nella comunità: «La Città di Arese si è sempre distinta per il numero e la qualità delle associazioni di volontariato, a cui esprimo la gratitudine dell’intera comunità. Il GAV rappresenta un’eccellenza, non solo per il suo impegno nella pulizia e nella vivibilità della città, ma anche per la capacità di creare sinergie con altre realtà. Collabora con associazioni come Nazaret, offrendo opportunità a persone con diverse fragilità, e con gruppi giovanili come Domeniche per il Futuro, Mato Grosso e YoungDolt. Inoltre, interagisce con aziende del territorio per il recupero di rifiuti pesanti e ingombranti, contribuendo concretamente alla salvaguardia dell’ambiente. Il loro esempio è un’ispirazione per tutti noi». I volontari hanno affermato: «Tutto ciò è stato reso possibile dal costante impegno di molte persone che dedicano tempo ed energie alla tutela e alla valorizzazione del territorio».