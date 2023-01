Panettone d'oro 2023: premiata la solidarietà di due novatesi

La Tenda Odv e il progetto degli Sgusciati e l’imprenditore Daniele Girgenti esempi di valore civico per Novate Milanese grazie alla vittoria del "Panettone d'oro".

Il Panettone d'oro" vinto da due novatesi

La Tenda odv e Daniele Girgenti sono i vincitori novatesi dell’edizione 2023 del Premio alla virtù civica “Panettone d’oro”, riconoscimento nato più di vent’anni fa per iniziativa del Coordinamento Comitati Milanesi e promosso da Comieco, Assoedilizia, Legambiente, Amici di Milano, City Angels, Amsa, Ciessevi e Sao – Associazione Saveria Antiochia Osservatorio antimafia con l’obiettivo di riconoscere e valorizzare il lavoro di soggetti (individuali o collettivi) che si spendono sul territorio con impegno, nei principi del vivere civico quali la solidarietà, la tutela dei più deboli, l’attenzione all’ambiente e il rispetto delle culture e delle tradizioni locali.

Premiata la solidarietà e il progetto "Gli sgusciati"

Ancora una volta Novate Milanese si conferma come un territorio fertile di iniziative legate al

volontariato, caratteristica di una comunità coesa e sempre attenta alle esigenze del prossimo.

La giuria del “Panettone d’oro” ha deciso di premiare La Tenda odv, da anni attiva sul territorio con il

progetto “Gli sgusciati” rivolto a ragazzi con sindrome dello spettro autistico e alle loro famiglie oltre a

una consolidata attività di aiuto alle mamme in difficoltà e, Daniele Girgenti, cittadino novatese distintosi per il particolare impegno nell’attività di volontariato durante i mesi più duri della pandemia e a sostegno dell’emergenza legata alla guerra in Ucraina.

La cerimonia di premiazione si svolgerà sabato 4 febbraio 2023 alle ore 10 sul palco milanese del Teatro

Franco Parenti.