Convenzione tra Comune di Rho e Sodexo e l’associazione per ridurre gli sprechi alimentari Briciole di pane che distribuirà il cibo in eccedenza alle famiglie in difficoltà.

Pane e frutta avanzati a scuola andranno a "Briciole di pane"

Pane e frutta non utilizzati nelle mense scolastiche saranno destinati all’associazione «Briciole di pane»

«Si vuole dare una risposta concreta all’impoverimento economico, riducendo la povertà alimentare ed educativa – spiega l’assessore alle Politiche Sociali e alla Scuola, Paolo Bianchi – Al tempo stesso riusciamo a promuovere una cultura del recupero, favorendo la raccolta e la donazione delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale: riduciamo gli sprechi e spieghiamo ai ragazzi che quanto avanzato non verrà buttato, ma servirà ad aiutare chi in tavola non riesce a portare molto. Un’altra azione che favorisce l’inclusione sociale e crea comunità».

Il cibo distribuito alle famiglie in difficoltà

Alle famiglie in condizioni di povertà verranno distribuite le eccedenze alimentari di frutta fresca e di pane non utilizzato e confezionato in monoporzioni, assolutamente integre, risultate in eccesso nelle mense scolastiche. Briciole di Pane fornirà contenitori o sacchetti per alimenti idonei al trasporto di frutta fresca e pane confezionato, provvederà alla raccolta negli istituti scolastici cittadini e garantirà che il prodotto ricevuto verrà distribuito gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. Sodexo assicura la collaborazione professionale del proprio personale per la raccolta della frutta fresca non utilizzata e del pane non consumato monoporzione, mantenendo i requisiti igienico-sanitari del prodotto. La convenzione entrerà in vigore a gennaio e durerà 6 mesi.