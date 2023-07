Panchine di tutti i colori al Parco dei diritti

Inaugurato nel parco comunale di Villa Tanzi a Inveruno "Il parco dei diritti, uno spazio di comunità".

Inaugurato il Parco dei diritti

L'iniziativa è stata promossa dalla sezione locale di Anpi, in collaborazione con il Comune di Inveruno e con associazioni, cooperative ed enti sociali del territorio, che lavorano e si occupano della tutela di chi ha ancora difficoltà a far sentire la sua voce.

Il senso dello spazio è chiaro: nonostante la Carta Costituzionale e la Dichiarazione dei Diritti Umani sanciscano il diritto di uguaglianza di tutti gli esseri umani, ancora oggi ci sono categorie di persone che non riescono a partecipare pienamente ai processi democratici che regolano la vita civile. È quindi importante fare rete e trovare forme di appoggio reciproco con le istituzioni e con chi si muove in prima linea nella realtà sociale.

Ogni colore ha un significato

Sabato 8 luglio 2023 le panchine del parco sono state colorate in diversi colori ognuno a rappresentare una realtà: arancione per le disabilità; arcobaleno per le comunità lgbtq+; verde per bambini e adolescenti; rosso contro la violenza sulle donne. Il pomeriggio ha visto anche la decorazione collettiva della panchina dei diritti, colori diversi a rappresentare la relazione con gli altri e a ricordare la responsabilità per tutti dell'impegno quotidiano sul tema della tutela e della promozione dei diritti umani. Presenti alla manifestazione il sindaco Sara Bettinelli, l'assessore alla Cultura Nicoletta Saveri, il consigliere delegato alla biblioteca Michele Longoni, oltre ai rappresentanti di diverse associazioni.