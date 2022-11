Palloncini rossi in cielo per ricordarle

Questa mattina, sabato 26 novembre 2022, davanti al Castello Visconteo di Abbiategrasso l’associazione 4F four friends, presieduta da Claudio Vai, ex capogruppo degli Alpini, ha dato vita ad una singolare iniziativa.

L’amore non è violenza

L’associazione ha voluto ricordare che nel 2022 sono state uccise 104 donne. Per non dimenticare questo tragico conto, le persone si sono ritrovate di fronte al Castello e insieme hanno liberato 104 palloncini rossi, ricordando che “L’amore non è violenza”.

Un suggestivo scenario, reso ancora più toccante dalle note del Silenzio, suonato da Frigerio fuori ordinanza, mente i piccoli puntini rossi volavano verso il cielo.

Una manifestazione organizzata in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione delle violenze sulle donne.