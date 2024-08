Palloncini bianchi e azzurri per l'ultimo saluto a Omar Bassi

Palloncini bianchi e azzurri e uno striscione sul sagrato della chiesa: 'Giustizia per Omar'.

La bara accompagnata in chiesa dagli amici, tutti vestiti di Bianco

Si sono svolti stamattina alle 11 nella chiesa di chiesa di Sant'Antonio Abate a Cascina del Sole di Bollate i funerali di Omar Bassi il 23enne morto mentre era in vacanza in Calabria per un'emorragia celebrale. La bara coperta di fiori è stata accompagnata fino alla parrocchia a piedi dai suoi amici vestiti di bianco, tutti con una maglietta uguale con la scritta "Omar vive" tra applausi e commozione delle numerose persone che, nonostante il caldo hanno assistito e partecipato alla cerimonia

Striscione davanti alla chiesa con la scritta "Giustizia per Omar"

Su uno striscione appeso davanti alla chiesa la scritta "Giustizia". I familiari del giovane sospettano, infatti, che il decesso del ragazzo sia collegato a quanto avvenuto il 20 luglio alla discoteca Dolce Vita di Origgio in provincia di Varese. Una morte quella del 23enne che ha sconvolto l’intera comunità di Cascina del Sole di Bollate.