Palio di Legnano, vince anche la sicurezza

Palio di Legnano all'insegna della sicurezza in città.

Palio sicuro, massime forze in campo

Se tutto in città è filato liscio lo si deve alle tante forze messe in campo per garantire la sicurezza durante la tre giorni che ha visto protagonista il Palio di Legnano. Il dispositivo di ordine pubblico predisposto dalla Questura di Milano in occasione dell'847esimo anniversario della Battaglia di Legnano ha visto impegnati la Polizia di Stato, i Carabinieri e la Guardia di finanza dalla sera di venerdì 26 maggio fino ai festeggiamenti dei contradaioli. Quella che è stata messa in campo è stata una vera "gestione partecipata" dell'evento: per l'occasione le forze sono state disposte al meglio, sono state poi elaborate le migliori strategie di safety e di security per prevedere le potenziali criticità per l'ordine e sicurezza pubblica e far sì che l'evento andasse per il meglio.

Riunioni e sopralluoghi

Il Palio è stato un successo e questo lo si deve anche ai numerosi sopralluoghi svolti dai poliziotti così come alle riunioni tecniche svoltesi in commissariato alla presenza degli organizzatori, Forze dell'ordine, Vigili del fuoco, Protezione civile, volontari, steward e Croce rossa. Il servizio d'ordine, coordinato proprio dal commissariato, ha preso il via fin dalla mattina di domenica, in Piazza San Magno, con le bonifiche affidate alla Squadra cinofili e artificieri di Milano, stessa cosa vista poi nel pomeriggio allo stadio Mari (stessa cosa per la Provaccia di venerdì). E poi i servizi di rappresentanza che hanno visto l'impiego del personale in Alta uniforme della Polizia, Carabinieri e Guardia di finanza con anche, durante la sfilata, i Reparti a cavallo della Polizia di Stato che hanno guidato il carroccio fino allo stadio. Infine, il servizio pomeridiano ha richiesto l'impiego delle aliquote di rinforzo del Reparto mobile e del Battaglione dei Carabinieri con Polizia di Stato e Polizia locale che hanno monitorato l'evento dalla cabina di regia e con l'installazione di appositi impianti di videosorveglianza.