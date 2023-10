Palio di Legnano, San Magno riconferma Dino Pes

San Magno conferma i fantini Dino Pes e Nicolò Farnetani.

San Magno correrà il Palio con Dino Pes

Il capitano della contrada biancorossa di Legnano Alessandro Zanovello ha comunicato al nuovo Gran Concilio di contrada appena insediato le proprie scelte per il Palio 2024. A difendere i colori della Nobile anche per l’anno a venire sarà Dino Pes detto Velluto:

"Dino ha grande voglia di riscatto su Legnano e ancora molta fame di vittorie, come ha dimostrato largamente in provincia quest’anno, sono fermamente convinto che sia la scelta giusta per puntare all’obiettivo che ci poniamo sempre, vincere".

A disposizione la scuderia di Valter Pusceddu

Volendo rafforzare ulteriormente questa convinzione, il capitano ha comunicato al Consiglio la prosecuzione del forte rapporto instaurato con Valter Pusceddu che quest’anno metterà a disposizione della contrada rossobiancorossa tutta la propria scuderia e la propria grande esperienza di preparatore per arrivare al Palio nel miglior modo possibile.

Per la Provaccia confermato Nicolò Farnetani

Il capitano ha poi già confermato anche la monta per il Memorial Favari: durante la Provaccia la cui giubba sarà affidata nuovamente a Nicolò Farnetani dopo l’ottima prova dell’anno passato.