Palio di Legnano: presentato il fantino della contrada San Bernardino

La contrada di San Bernardino a Legnano ha accolto Gavino Sanna, il fantino che difenderà i colori biancorossi in occasione del Palio 2023.

Presentato il fantino della contrada di San Bernardino

Palloncini biancorossi accolgono Gavino Sanna al Maniero di via Somalia San Bernardino sabato 29 ottobre ha accolto, tra l’affetto e il calore del popolo biancorosso Gavino Sanna, il Fantino che difenderà i colori di Contrada al Palio 2023.

In un tripudio di coriandoli e palloncini rigorosamente biancorossi ha fatto il suo ingresso in Sala d’Armi Gavino, giovane fantino classe 1988. Gavino è stato presentato con la lettura del suo curriculum, che l’ha visto impegnato

quattro volte al Palio di Legnano, di cui una volta vincitore, e dopo un lungo e appassionato discorso del Capitano Ermenegildo Lilli, che ha ringraziato di vero cuore tutti coloro che collaborano alla riuscita della vita di Contrada.

Il discorso del capito Lilli

“La cosa importante per la Contrada di San Bernardino è il “capitale umano”, e il “capitale umano” siete voi, che ci mettete impegno in ogni attività, portando la Contrada a crescere e proporre iniziative ludico-culturali di spessore”, ha sottolineato il Capitano, rivolgendosi ai suoi Contradaioli.

Le parole del Capitano sono state un’iniezione di fiducia per Gavino che, visibilmente emozionato ha ringraziato per la bella accoglienza ricevuta dichiarandosi: “onorato per l’opportunità di poter indossare questi colori”. L’abbraccio e il benvenuto del popolo di San Bernardino al protagonista indiscusso di questa serata trascorsa tra i canti e l’allegria dei contradaioli.