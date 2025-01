Palio di Legnano, il Cda: "Una manifestazione sempre più solida"

Continua a crescere la visibilità e il prestigio del Palio di Legnano, e il Cda della Fondazione si dice pronto ad accogliere sempre nuovi consigli per migliorare quanto è stato fatto.

Il Palio di Legnano, come annunciato ieri attraverso un comunicato, sarà inserito nell’iniziativa governativa dedicata alla realizzazione di francobolli commemorativi dei “Palii d’Italia”. Questo riconoscimento è motivo di orgoglio per la comunità e conferma l’importanza culturale e storica del Palio, simbolo di tradizione e identità del territorio.

"Come Consiglio di amministrazione della Fondazione, lavoriamo ogni giorno con passione e dedizione, in stretta collaborazione con il Cavaliere del Carroccio, il Gran Maestro con il Collegio dei Capitani e la Famiglia Legnanese, per valorizzare il Palio e promuovere eventi culturali innovativi. Negli ultimi anni, grazie al contributo della Fondazione e al sostegno dell’amministrazione comunale, siamo riusciti a portare il Palio a livelli di visibilità e prestigio mai raggiunti prima. Nonostante il contributo pubblico sia rimasto invariato rispetto al 2019, abbiamo lavorato intensamente per attrarre sponsor e partner di rilevanza nazionale e internazionale. Questo impegno ci ha permesso di incrementare i fondi privati in modo esponenziale rispetto al passato, garantendo una sostenibilità che ci consente di guardare al futuro con ambizione e concretezza".