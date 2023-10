Palio di Legnano 2024: gli addestramenti il 14 e 28 aprile

Rese pubbliche le date di addestramento dei cavalli per il Palio 2024 di Legnano: saranno il 14 e 28 aprile e il 5 maggio sarà tenuta come opzione in caso di maltempo.

Palio di Legnano 2024: le date degli addestramenti

Durante la riunione del Direttivo del Collegio dei Capitani e delle Contrade sono state rese note le date delle corse di addestramento al Palio 2024.

Le date previste sono il 14 e il 28 Aprile, con il 5 maggio da considerarsi come giornata di recupero in caso di maltempo.

Gli allenamenti allo stadio Mari

La vera novità è che le corse per questo anno si terranno presso lo stadio “Mari” che sarà allestito - almeno per quanto riguarda il tracciato equestre - come il giorno del Palio. Grande soddisfazione da parte del Gran Maestro e di tutto il Direttivo per questa nuova sede, che permetterà un maggior accesso di pubblico alle corse e un miglior svolgimento delle stesse.