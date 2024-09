Palio di Bià: sfilata delle contrade e presentazione del Cencio

Si è aperta ieri, domenica 22 settembre 2024, ufficialmente la settimana del 45° Palio di San Pietro di Abbiategrasso con la sfilate della contrade per le vie della città e la presentazione del Cencio che si contenderanno nella gara domenica 29 settembre.

Il Cencio in Palio

Si è aperta con la presentazione alla città del Cencio, realizzato da due alunni di terza media dell’istituto Terzani, la settimana che precede la 45esima edizione del Palio di San Pietro, in programma domenica prossima, 29 settembre, in Fiera, Dal balcone del municipio di piazza Marconi, l’assessore alle Politiche Educative Marina Baietta ha annunciato i nomi dei due studenti vincitori del concorso “Dipingi il Cencio”. Si tratta di Alessia Parmeggiani e Sergey Aleshkin, entrambi ex studenti del professor Federico Fiorini, insegnante di Arte all’istituto Correnti dell’Ic Terzani.

I Fantini in gara

Ad arricchire il momento solenne: la mini sfilata delle cinque contrade (Gallo, Piattina, Primavera Cervia, San Rocco e Legnano) accompagnata dai tamburini a dettare il ritmo della marcia, il tutto organizzato dall’associazione Amici del Palio con il presidente Tiziano Perversi. L’appuntamento è per domenica prossima, 29 settembre, alle 16: partenza della parata dal Castello visconteo, alle 17.30 presentazione dei fantini e dei cavalli, protagonisti della corsa.

A contendersi il Palio si sfideranno: Alessandro Cersosimo detto Zaffiro (Gallo) , Alessandro Chiti detto Voragine (Legnano) ; Nicolò Chiara (Nuova Primavera) ; Filippo Belloni (Piattina )e Gabriele Piligheddo detto Granito (San Rocco) .

Il Mossiere sarà Gennaro Milone.