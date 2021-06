La facciata neoclassica, lo scalone da nobile interno, i leoni in pietra che abbelliscono palazzo Calderara, da vent’anni sede del municipio di Vanzago, stanno girando il mondo nelle foto di moda del fotografo vanzaghese Paolo Mansolillo.

Palazzo Calderara nelle riviste di moda

Nella rivista «First Magazine» stampata a Los Angeles ci sono immagini di una modella fotografata nel teatro di posa realizzato a palazzo Calderara lo scorso aprile. Il servizio fotografico è stato pubblicato anche nelle pagine di un’altra rivista internazionale di moda: «Imirage Magazine» stampata in Canada.

Fotografo e modelle

«Nonostante le restrizioni per il Covid, l’assessora Laura Donghi e il sindaco di Vanzago Guido Sangiovanni hanno consentito questo lavoro fotografico. Eseguito assieme alla fotografa di San Pietroburgo, Daria Lapushkina. Abbiamo fotografato la modella italiana Alessandra Belda in più pose indossando abiti procurati dalla stilista milanese Antonietta Paternoster – spiega Paolo Mansolillo- La scelta di palazzo Calderara è stata condivisa con il team di lavoro per la particolarità della residenza, ceduta all’Ospedale Maggiore di Milano dal conte Carlo Calderara alla sua morte nel 1860. Per dar più lustro a questo luogo ho scelto una rivista californiana e una canadese per dare al palazzo un massimo risalto nel mondo. Anche un video di backstage diffuso sui social sta facendo conoscere il Calderara sede del Comune vanzaghese». Originario di Foggia e residente a Vanzago da vent’anni, Paolo Mansolillo sogna di valorizzare, dietro l’obiettivo, altri luoghi del territorio. Classe 1976, ha intrapreso la professione di fotografo per continuare a lavorare vista la chiusura della storica fabbrica «Aifo», sita a Pregnana Milanese, dove ha prestato servizio per ventuno anni.